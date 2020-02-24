NHL Rumors: Joe Thornton, Patrick Marleau, and the Top 50 Trade Candidates

Would Joe Thorton and/or Patrick Marleau be okay with a trade?
Frank Seravalli of TSN: There have been multiple teams that have inquired about San Jose Sharks forwards Joe Thornton and Patrick Marleau. Would either be willing to be traded?
Marleau is more likely than Thornton to be willing to go chase a Stanley Cup somewhere. Marleau is making the league minimum and has already played elsewhere.
The Boston Bruins and Tampa Bay Lightning have internally talked about the idea of acquiring Thornton. If Thornton were to okay a move, it would likely be to a Western Conference team. Potential fits could be the Colorado Avalanche, Dallas Stars, and the Vegas Golden Knights.
Louis Jean: Have been told that Sharks forward Patrick Marleau is very much available.
There is a good possibility that he’s trade. It’s very unlikely that he ends back up in Toronto.
Top 50 NHL trade candidates
TSN: TSNs Top 50 Trade Bait Board
1. Chris Kreider – LW – $4.63 million – UFA
2. Jean-Gabriel Pageau – C – $3.1 million – UFA
3. Vladislav Namestnikov – LW – $4 million – UFA
4. Carolina’s 1st Round Pick 2020
5. Tyson Barrie – RD – $2.75 million – UFA
6. Sami Vatanen – RD – $4.9 million – UFA
7. Ilya Kovalchuk – LW – $700,000 – UFA
8. Andreas Athanasiou – LW – $3 million – RFA
9. Erik Gustafsson – LD – $1.2 million – UFA
10. Dustin Byfuglien – RD – $7.6 million – 1 year left
11. Patrick Marleau – LW $700,000 – UFA
12. Jesper Fast – RW – $1.85 million – UFA
13. Joe Thornton – C – $2 million – UFA
14. Erik Haula – C – $2.75 million – UFA
15. Mike Hoffman – RW – $5.19 million – UFA
16. Derek Grant – C – $700,000 – UFA
17. Barclay Goodrow – C – $925,000 – 1 year left
18. Robin Lehner – G – $5 million – UFA
19. Brandon Saad – LW – $6 million – 1 year left
20. Jimmy Vesey – LW – $2.28 million – UFA
21. Kyle Palmieri – RW – $4.65 million – 1 year left
22. Vincent Trocheck – C – $4.75 million – 2 years left
23. Jonas Brodin – LD – $4.17 million – 1 year left
24. Detroit’s Cap Space 2020
25. Conor Sheary – LW – $3 million – UFA
26. Troy Stecher – RD – $2.33 million – RFA
27. Wayne Simmonds – RW – $5 million – UFA
28. Alex Kerfoot – C – $3.5 million – 3 years left
29. Kasperi Kapanen – RW – $3.2 million – 2 years left
30. Matt Dumba – RD – $6 million – 3 years left
31. Tyler Ennis – C – $800,000 – UFA
32. Josh Anderson – RW – $1.85 million – RFA
33. Pavel Buchnevich – RW – $3.25 million – 1 year left
34. Anthony DeAngelo – RD – $925,000 – RFA
35. Jeff Petry RD – $5.5 million – 1 year left
36. Shayne Gostisbehere – LD – $4.5 million – 3 years left
37. Rocco Grimaldi – RW – $1 million – UFA
38. Rasmus Ristolainen – RD – $5.4 million – 2 years left
39. Ron Hainsey – LD – $3.5 million – UFA
40. Mike Green – RD – $5.38 million – UFA
41. Nate Thompson C – $1 million – UFA
42. Ben Hutton – LD – $1.5 million – UFA
43. Chris Tierney – C – $2.94 million – RFA
44. Ryan Donato – LW – $1.9 million – 1 year left
45. Craig Smith – RW – $4.5 million – UFA
46. Mikael Granlund – LW – $5.75 million – UFA
47. Michael Del Zotto – LD $750,000 – UFA
48. Brady Skjei – LD – $5.25 million – 4 years left
49. Josh Manson – RD – $4.1 million – 2 years left
50. Lias Andersson – C – $894,000 – 1 year left